В Красноуфимске водитель скорой вылетел из машины после столкновения с иномаркой

В Красноуфимске (Свердловская область) машина скорой помощи попала в ДТП, в котором пострадали несколько человек, в том числе дети. По данным свердловской Госавтоинспекции, авария произошла 21 декабря около 16:00 на перекрестке улиц Мизерова и Озерной. 63-летний водитель Hyundai Getz не уступил дорогу скорой медицинской помощи, который ехал с включенными сигналами для транспортировки тяжелобольного пациента в медучреждение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В результате ДТП водитель скорой вылетел из салона машины, так как не был пристегнут. Затем произошло наезд на стоящие машины – «Ваз 2124» и «Лада Гранта». В аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира Hyundai, а также водитель и фельдшер скорой помощи. Все госпитализированы в Красноуфимскую районную больницу.

На месте происшествия полиция провела необходимые действия и установила, что ни один из водителей не был пьян. Проводится проверка по факту ДТП. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и призывает к повышенной внимательности за рулем, особенно при приближении к перекресткам и спецтранспорту.