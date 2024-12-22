По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали 12 редких ретроавтомобилей

В рамках уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей и два ретромотоцикла. Это следует из документов, которые есть в распоряжении «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно документам, среди арестованного имущества такие редкие модели автомобилей, как Packard 1942 года выпуска и британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года.

В общей сложности по делу уже арестовано 37 транспортных средств, зарегистрированных на четверых близких Тимуру Иванову людей и две подконтрольные ему компании, пишет агентство. В их числе: 23 автомобиля, 12 мотоциклов, мотороллер с мотоколяской и катер для рыбалки.

Тимура Иванова арестовали в апреле 2024 года по делу о получении взяток почти на 1,2 млрд руб. Позднее его также обвинили в растрате в 2016 году €45 млн из средств банка «Интеркоммерц» и растрате в 2015 году 216 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы. Бывший замминистра не признал вину.

В рамках дела также арестованы 42 банковских счета, элитная квартира и особняк в центре Москвы, загородный дом площадью 2,5 тыс. кв. м и баня на 420 кв. м в Тверской области, земельные участки общей площадью около 14 га. Также суд наложил арест на автомобиль Rolls-Royce стоимостью более 10 млн руб.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Тимуру Иванову оставили землю, автомобили и "Лефортово"».