ПВО уничтожили беспилотники и ракету в Ростовской области
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили восемь беспилотников и одну ракету в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ
БПЛА сбили в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, над Миллерово уничтожена ракета. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет, устанавливается, есть ли разрушения на земле — добавил врио губернатора.
По информации Минобороны России за ночь страну атаковали 42 летательных аппарата. О сбитой ракете в ведомстве не сообщается.