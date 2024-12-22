ПВО уничтожили беспилотники и ракету в Ростовской области

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили восемь беспилотников и одну ракету в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ Фото: Сергей Плишенко, Коммерсантъ

БПЛА сбили в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, над Миллерово уничтожена ракета. Жертв и пострадавших среди мирного населения нет, устанавливается, есть ли разрушения на земле — добавил врио губернатора.

По информации Минобороны России за ночь страну атаковали 42 летательных аппарата. О сбитой ракете в ведомстве не сообщается.

Дмитрий Ковалевский