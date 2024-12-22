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Коммерсантъ FM
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В РЖД назвали причину схода вагонов грузовых поездов в Забайкалье

Предварительная причина столкновения двух грузовых поездов на Забайкальской железной дороге — излом оси колесной пары, сообщила пресс-служба РЖД. В результате аварии с рельсов сошли 24 вагона грузовых поездов. Пострадавших нет. Движение в обе стороны приостановлено. В компании ведется расследование.

Авария на Забайкальской железной дороге — на перегоне Бушулей—Жирекен

Авария на Забайкальской железной дороге — на перегоне Бушулей—Жирекен

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Авария на Забайкальской железной дороге — на перегоне Бушулей—Жирекен

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Авария произошла 22 декабря в 7:30 по местному времени (01:30 мск) на 6623-м км Забайкальской железной дороги — на перегоне Бушулей—Жирекен. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о 42 грузовых вагонах с углем, сошедших с рельсов.

По информации РЖД, из-за аварии задерживаются пассажирские поезда: № 9 Владивосток—Москва и № 10 Москва— Владивосток. На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов организовано питание.

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