В РЖД назвали причину схода вагонов грузовых поездов в Забайкалье

Предварительная причина столкновения двух грузовых поездов на Забайкальской железной дороге — излом оси колесной пары, сообщила пресс-служба РЖД. В результате аварии с рельсов сошли 24 вагона грузовых поездов. Пострадавших нет. Движение в обе стороны приостановлено. В компании ведется расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авария на Забайкальской железной дороге — на перегоне Бушулей—Жирекен

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Авария на Забайкальской железной дороге — на перегоне Бушулей—Жирекен

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Авария произошла 22 декабря в 7:30 по местному времени (01:30 мск) на 6623-м км Забайкальской железной дороги — на перегоне Бушулей—Жирекен. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала о 42 грузовых вагонах с углем, сошедших с рельсов.

По информации РЖД, из-за аварии задерживаются пассажирские поезда: № 9 Владивосток—Москва и № 10 Москва— Владивосток. На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров этих поездов организовано питание.