21 декабря в Казани задержали шесть нетрезвых водителей

В Казани 21 декабря сотрудники ГИБДД задержали шесть водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ столицы Татарстана.

Вчера зафиксировали 155 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них только одно ДТП произошло с пострадавшим: пассажир общественного транспорта упал при резком торможении.

Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей без прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двух человек.

Диана Соловьёва