По факту аварии с погибшими под Ярославлем возбуждено дело

Ярославское УМВД возбудило уголовное дело в отношении возможного виновника ДТП, в котором погибли три человека и два пострадали. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранним утром 21 декабря в районе Туношны произошло столкновение Lada Largus и двух грузовиков «ГАЗель». Погибли три человека, пострадали двое. По данным ГАИ, водитель Lada Largus, находясь в состоянии опьянения, при перестроении столкнулся с «ГАЗелью», которая впоследствии оказалась на встречной полосе и столкнулась там с другой «ГАЗелью».

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Алла Чижова