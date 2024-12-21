Минниханов: вопросы по повреждению автомобилей и окон будут решены

Вопросы, связанные с повреждениями автомобилей и окон в результате атаки беспилотников, будут решены. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в видеообращении.

«Ситуация на контроле. Я обращаюсь к гражданам: будьте спокойны. Значит, все меры будут приняты, и, если там повреждения по автомобилям, по окнам, все эти вопросы тоже будут решены», — заявил господин Минниханов.

Сегодня Казань подверглась атаке беспилотников: шесть из восьми ударов пришлись на жилые массивы. Удары зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин.

Подробности читайте в материале «Атака пришлась на ЖК».

Анар Зейналов