В Казани возобновили движение трех троллейбусных маршрутов

В Казани восстановлено движение троллейбусов маршрутов № 6, 8 и 12 от Танкового кольца до центра города в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Ранее движение по этим маршрутам было временно приостановлено по требованию ГАИ.

Сегодня в Казани произошла атака БПЛА, в результате которой шесть из восьми ударов попали в жилые массивы. Удары были зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин.

Анар Зейналов