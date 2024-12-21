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На фоне сообщений об атаке беспилотника в Казани временно приостановили движение троллейбусов

В Казани введены временные ограничения на движение троллейбусов маршрутов №3, 6, 8 и 12 по распоряжению ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Троллейбусы маршрута №3 будут следовать по маршрутам №5 и 12. Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Кроме того, движение троллейбусов маршрутов №6, 8 и 12 временно закрыто на участке от Танкового кольца до центра города в обоих направлениях.

Сегодня около 7:50 российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Татарстаном. К месту происшествия у жилого комплекса «Лазурные небеса» по поручению раиса республики выехал премьер-министр Алексей Песошин.

Анар Зейналов

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