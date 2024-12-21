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Коммерсантъ FM
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Задерживающийся в Шереметьево рейс в Египет вылетит 22 декабря

Пассажиры задержанного рейса из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх вылетят на резервном самолете 22 декабря, в 07:10 мск, сообщила пресс-служба Росавиации. Рейс египетской авиакомпании AlMasria был задержан из-за технической неисправности самолета.

«Согласно Федеральным авиационным правилам, пассажиров обеспечили напитками и питанием. Из 220 пассажиров из аэропорта убыли 125 пассажиров, 95 пассажиров размещены в гостиницах и бизнес-залах Терминала С»,— сказано в сообщении Росавиации.

Планировалось, что задержанный рейс UJ614 вылетит сегодня, 21 декабря, в 18:50 мск. Борт находится на стоянке аэропорта Шереметьево, над устранением неисправности работают технические специалисты. Позднее пресс-служба сообщила, что рейс вылетит утром 22 декабря.

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