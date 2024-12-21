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Коммерсантъ FM
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Хинштейн поручил проверить курскую «Корпорацию развития» после ареста ее главы

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил провести комплексную проверку курской «Корпорации развития» и ее финансово-хозяйственной деятельности. Накануне, 20 декабря, по делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) был арестован гендиректор корпорации Владимир Лукин.

Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Александр Хинштейн

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии следствия, корпорация заключила договор на строительство оборонительных линий с одним из подрядчиков. После того как исполнитель не выполнил условия договора, корпорация не потребовала вернуть выплаченный аванс и заключила новый договор. Из-за этого бюджет Курской области потерял 173 млн руб.

При обыске у Владимира Лукина нашли 1,7 млн руб. наличными, а также коллекцию часов стоимостью свыше $100 тыс. В начале декабря по этому же делу в Курске взяли под стражу бывшего топ-менеджера компании Игоря Грабина.

Подробнее — в материале «Ъ» «На границе нашли злоупотребления».

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