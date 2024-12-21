ГК «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф» в последнем матче 2024 года

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф» в выездном матче OLIMPBET Суперлига — 2024/25. Игра состоялась 21 декабря на гостевой площадке в Майкопе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Ростов-Дон» Фото: ГК «Ростов-Дон»

Как сообщает пресс-служба клуба, матч завершился со счетом 19:39 в пользу гандболисток «Ростов-Дона». Лучшим игроком стала Екатерина Зеленкова, отличившаяся 11 заброшенными мячами.

Следующий тур чемпионата состоится 5 января 2025 года. «Ростов-Дон» сыграет с новороссийской «Черноморочкой» в домашнем матче.

Сейчас «Ростов-Дон» возглавляет турнирную таблицу чемпионата. Клуб набрал 32 очка.

Анастасия Казуков