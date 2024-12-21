Захарова о налете на Казань: Киев вымещает бессильную злобу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проккоментировала атаки беспилотников на Казань. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны. Неслучайно все украинские СМИ и тг-каналы с садистским „удовольствием“ размещают кадры из Казани, сопровождая их скабрезными словесными выхлопами», — отметила Мария Захарова.

Сегодня в Казани произошла атака БПЛА, в результате которой 6 из 8 ударов попали в жилые массивы. Удары были зафиксированы в жилых комплексах «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также в пятиэтажном доме на улице Клары Цеткин.

Подробности читайте в материале «Атака пришлась на ЖК».

Влас Северин