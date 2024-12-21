Прокуратура начала проверку из-за отключений воды в Новошахтинске и Шахтах

Прокуратура Ростовской области организовала проверку из-за аварий на сетях водоснабжения в Новошахтинске и Шахтах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Орлов сообщил, что утром, 21 декабря, произошел перепад напряжения на насосных станциях «3ШДВ» и «142». По этой причине было частично ограничено водоснабжение в направлении указанных городов.

Позже насосные станции запустили. Восстановить водоснабжение полностью планируют около 17:00. В дома наиболее удаленных поселков Шахт воду обещают дать позже — к 23:00.

Сроки устранения аварий и подачу водоснабжения прокуратура взяла на контроль.

Как писал «Ъ-Ростов», в донской столице 24 декабря на нескольких улицах Первомайского района отключат водоснабжение. Это связано с переподключением нового участка водопровода по пр. Мира.

Анастасия Казуков