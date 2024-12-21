Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Несколько улиц в Ростове останутся без воды 24 декабря

В Ростове 24 декабря на нескольких улицах Первомайского района отключат водоснабжение, сообщает Ростовводоканал. Это связано с переподключением нового участка водопровода по пр. Мира.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под отключение воды попадают дома и предприятия, расположенные в границах ул. Селиванова — пр. Шолохова — пр. Сельмаш. Также водоснабжение будет ограничено в детских садах №146, №108 и школе №21.

Водоснабжение восстановят утром 25 декабря.

Анастасия Казуков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...