Несколько улиц в Ростове останутся без воды 24 декабря

В Ростове 24 декабря на нескольких улицах Первомайского района отключат водоснабжение, сообщает Ростовводоканал. Это связано с переподключением нового участка водопровода по пр. Мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под отключение воды попадают дома и предприятия, расположенные в границах ул. Селиванова — пр. Шолохова — пр. Сельмаш. Также водоснабжение будет ограничено в детских садах №146, №108 и школе №21.

Водоснабжение восстановят утром 25 декабря.

Анастасия Казуков