Хоккейный клуб «Автомобилист» обменял Брендэна Лайпсика в «Сибирь»

Хоккейный клуб «Автомобилист» обменял нападающего Брендэна Лайпсика в команду «Сибирь», сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба. В новосибирский коллектив переходит 30-летний хоккеист, который в текущем сезоне провел за «Автомобилист» 25 матчей и набрал 7 (6+1) очков при показателе полезности минус 4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В обмен «Автомобилист» получает права на нападающего Янне Куокканена, который в этом сезоне выступает в чемпионате Швейцарии. Как объяснили в «Автомобилисте», этот трансфер поможет екатеринбургской команде соблюсти потолок зарплат, учитывая предыдущие переходы Даррена Дица и Никиты Шашкова, а также планирующееся возвращение Ника Эберта из списка травмированных.