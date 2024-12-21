Хоккейный клуб «Автомобилист» обменял Брендэна Лайпсика в «Сибирь»
Хоккейный клуб «Автомобилист» обменял нападающего Брендэна Лайпсика в команду «Сибирь», сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба. В новосибирский коллектив переходит 30-летний хоккеист, который в текущем сезоне провел за «Автомобилист» 25 матчей и набрал 7 (6+1) очков при показателе полезности минус 4.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
В обмен «Автомобилист» получает права на нападающего Янне Куокканена, который в этом сезоне выступает в чемпионате Швейцарии. Как объяснили в «Автомобилисте», этот трансфер поможет екатеринбургской команде соблюсти потолок зарплат, учитывая предыдущие переходы Даррена Дица и Никиты Шашкова, а также планирующееся возвращение Ника Эберта из списка травмированных.
Янне Куокканен родился 25 мая 1998 года. Хоккеист был задрафтован клубом «Каролина Харрикейнз» под 43-м номером на драфте НХЛ 2016 года. В общей сложности финский нападающий провел в НХЛ 119 матчей, в которых набрал 42 (14+28) очка, выступая за клубы «Каролина» и «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне хоккеист играет в швейцарском клубе «Лозанна».