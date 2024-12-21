Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пассажирам, вызывавшим Яндекс Такси для выезда из опасных районов Казани, вернут деньги

Яндекс начал возвращать пассажирам полную стоимость поездок такси из опасных районов после атак БПЛА в Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Яндекс Такси.

Возврат средств осуществляется за счет компании без ущерба для водителей, их заработок остается неизменным. Средства возвращаются пассажирам на банковские карты или через промокоды при оплате наличными.

Зоны и время для возврата определяются вместе с местными госорганами, отметили в пресс-службе.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...