Пассажирам, вызывавшим Яндекс Такси для выезда из опасных районов Казани, вернут деньги

Яндекс начал возвращать пассажирам полную стоимость поездок такси из опасных районов после атак БПЛА в Казани. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Яндекс Такси.

Возврат средств осуществляется за счет компании без ущерба для водителей, их заработок остается неизменным. Средства возвращаются пассажирам на банковские карты или через промокоды при оплате наличными.

Зоны и время для возврата определяются вместе с местными госорганами, отметили в пресс-службе.

Влас Северин