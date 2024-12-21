Владимир Зеленский сменил нескольких послов и постпреда при ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о перестановках в дипломатическом корпусе. Он сменил послов в Венгрии, Конго, Литве, Руанде, Словении и на Филиппинах. Накануне господин Зеленский анонсировал, что пост постоянного представителя Украины при ООН займет посол в Бразилии и экс-посол в Германии Андрей Мельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кислица

Фото: John Minchillo / AP Сергей Кислица

Фото: John Minchillo / AP

Постпредом Украины при ООН с 2020 года был Сергей Кислица. Указ о том, кто будет назначен на его место, пока не опубликован. Андрей Мельник, которого Владимир Зеленский пообещал назначить на эту должность, был послом в Бразилии полтора года — с июня 2023-го. До этого короткое время работал замглавы МИД Украины. Как посол в Германии был известен скандальными высказываниями, в частности однажды он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Постпредом Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве вместо Евгении Филипенко стал Евгений Цимбалюк. Кроме того, как сообщается на сайте президента Украины, аннулирован указ о назначении экс-замглавы МИД Украины Эмины Джапаровой представителем Украины при международных организациях в Вене.

О карьере Андрея Мельника — в публикации «Ъ» «Посол по особым повышениям».