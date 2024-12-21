Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Зеленский сменил нескольких послов и постпреда при ООН

Постпредом Украины при ООН может стать скандальный дипломат Андрей Мельник

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о перестановках в дипломатическом корпусе. Он сменил послов в Венгрии, Конго, Литве, Руанде, Словении и на Филиппинах. Накануне господин Зеленский анонсировал, что пост постоянного представителя Украины при ООН займет посол в Бразилии и экс-посол в Германии Андрей Мельник.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

Фото: John Minchillo / AP

Сергей Кислица

Фото: John Minchillo / AP

Постпредом Украины при ООН с 2020 года был Сергей Кислица. Указ о том, кто будет назначен на его место, пока не опубликован. Андрей Мельник, которого Владимир Зеленский пообещал назначить на эту должность, был послом в Бразилии полтора года — с июня 2023-го. До этого короткое время работал замглавы МИД Украины. Как посол в Германии был известен скандальными высказываниями, в частности однажды он назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Постпредом Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве вместо Евгении Филипенко стал Евгений Цимбалюк. Кроме того, как сообщается на сайте президента Украины, аннулирован указ о назначении экс-замглавы МИД Украины Эмины Джапаровой представителем Украины при международных организациях в Вене.

О карьере Андрея Мельника — в публикации «Ъ» «Посол по особым повышениям».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...