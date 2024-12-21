Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности после атак БПЛА

Все больницы Казани с утра перевели в режим повышенной готовности. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Как только поступила информация об атаке БПЛА, было извещено все руководство медучреждений, главные врачи клиник все на местах», — говорится в сообщении Минздрава республики.

В пресс-службе уточнили, что подготовили всех специалистов и необходимые запасы расходных материалов на случай поступления пострадавших.

Сегодня утром город атаковали беспилотники. В Миноброны РФ сообщили о шести ликвидированных БПЛА.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...