Больницы Казани перевели в режим повышенной готовности после атак БПЛА

Все больницы Казани с утра перевели в режим повышенной готовности. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Как только поступила информация об атаке БПЛА, было извещено все руководство медучреждений, главные врачи клиник все на местах», — говорится в сообщении Минздрава республики.

В пресс-службе уточнили, что подготовили всех специалистов и необходимые запасы расходных материалов на случай поступления пострадавших.

Сегодня утром город атаковали беспилотники. В Миноброны РФ сообщили о шести ликвидированных БПЛА.

Диана Соловьёва