Житель ЖК «Лазурные небеса»: был такой сильный удар, что трясся весь дом

В Казани житель ЖК «Лазурные небеса» рассказал «Ъ Волга-Урал» об ударе дрона по дому. Мужчина сообщил, что удар беспилотника был такой сильный, что трясся бетон и весь дом.

«Был такой сильный удар, что даже весь бетон трясся, весь дом трясся», — сообщает житель ЖК «Лазурные небеса».

Очевидец происшествия рассказал, что проснулся в 7:40 от звука удара дрона. В домовом чате сообщили об атаке БПЛА, началась эвакуация жителей ЖК.

Пожар в ЖК «Лазурные небеса» ликвидировали. Минобороны России сообщило о шести уничтоженных беспилотниках в Казани.

Диана Соловьёва