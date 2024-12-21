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В Елабужском районе вслед за Казанью отменили все массовые мероприятия

В Елабужском районе вслед за Казанью отменили все массовые мероприятия на ближайшие выходные в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев.

По словам Нуриева, решение об отмене мероприятий в субботу и воскресенье принято с учетом текущей обстановки. Глава района призвал жителей не поддаваться панике и доверять только проверенной и официальной информации.

«Учитывая сегодняшнюю обстановку, в целях обеспечения безопасности в ближайшие выходные (субботу и воскресенье) будут отменены все массовые мероприятия на территории Елабужского района. Надеемся на ваше понимание и объективность. Ещё раз призываю всех вас не поддаваться панике и доверять только проверенной и официальной информации. Берегите себя и своих близких», - написал глава района.

Ранее сообщалось, что в Зеленодольске открытие главной елки, которое должно было состояться сегодня, перенесли на 24 декабря.

Анар Зейналов

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