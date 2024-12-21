СКР возбудил дело после избиения трех подростков 40 мигрантами в Новой Москве

СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) по факту массовой драки школьников в Новой Москве. По предварительным данным, около 40 мигрантов избили трех учеников. Два человека госпитализированы.

Драка произошла в школе №1788. Ее директор Александра Ездова заверила, что с участникам драки проводят воспитательные беседы, привлечен школьный психолог. Родители зачинщиков вызваны в школу, передает «Интерфакс».

«Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в данной школе»,— говорится в пресс-релизе Следственного комитета РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю московского ГСУ СКР Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что решается вопрос о постановке зачинщиков драки на профилактический учет. Также рассматривается привлечение их законных представителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями обязанностей).

О миграционной политике в стране — в публикации «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».