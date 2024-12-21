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Новогоднее путешествие детей в АО «БЭСК»

19 декабря десять детей-подопечных благотворительного фонда «Наше будущее» посетили АО «БЭСК». Экскурсия проводилась рамках проекта «Путешествие Деда Мороза с НТВ».

Дети оставляют письма всероссийскому Деду Морозу

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Юные гости побывали в центре управления сетями ООО «Башкирэнерго», где начальник департамента оперативно-технологического управления Алексей Новицкий ознакомил их с работой диспетчеров и напомнил о правилах электробезопасности. Далее начальник отдела по связям с общественностью Марат Бикбаев рассказал о Башкирской электросетевой компании, ее достижениях и призвал посвятить свою жизнь энергетике.

Дети проявили большой интерес к энергетике и задали различные вопросы. В конце экскурсии ребята поблагодарили энергетиков за теплый прием и оставили у новогодней елки письма с загаданными желаниями всероссийскому Деду Морозу, который приехал за ними из Великого Устюга.

Благотворительный проект «Путешествие Деда Мороза с НТВ» проводится с 2016 года. Он направлен на создание новогоднего настроения и исполнение заветных желаний детей из детских домов, школ-интернатов и других социальных учреждений.

Материал предоставлен ООО «Башкирэнерго»

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