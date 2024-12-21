На автодороге Екатеринбург-Тюмень ввели ограничение из-за ДТП с большегрузом

В Камышловском районе (Свердловская область) на автодороге Екатеринбург-Тюмень введено временное ограничение движения для всех видов транспорта из-за ДТП с грузовиком, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла, когда водитель автомобиля «ФАВ» не справился с управлением и съехал в кювет. В аварии никто не пострадал.

На месте ДТП работает экипаж ДПС, который проводит необходимые процессуальные действия. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать безопасную скорость и учитывать дорожные условия.