Житель Оренбурга осужден на 19 лет за госизмену

Оренбургский областной суд приговорил 31-летнего местного жителя к 19 годам лишения свободы за госизмену. По версии ФСБ, мужчина передал ФБР США персональные данные российских военнослужащих.

Предполагаемый преступник был задержан в январе 2023 года. Поначалу его заподозрили в помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности РФ. В ходе следственных действий выяснилось, что мужчина установил «конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб США».

Приговор мужчине вынесли по ч. 5 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ) и ст. 275 УК РФ (госизмена), в законную силу он пока не вступил. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.