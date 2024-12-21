Бывший ярославский чиновник обвиняется во взятках в Белгороде

В Белгороде бывший генеральный директор ГУП «Белоблводоканал» Александр Николаев обвиняется в получении взяток на сумму более 19 млн руб., сообщили в Следственном комитете России по Белгородской области. В 2019-2020 годах господин Николаев был директором департамента ЖКХ Ярославской области.

Следствие установило, что с декабря 2022 года по август 2023 года Николаев и его первый заместитель через посредника получили деньги от трех коммерческих организаций. Эти компании выполняли работы для ГУП «Белоблводоканал» и передавали взятки за беспрепятственное принятие работ и ускорение их оплаты.

Преступления были выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Николаев признался в совершенных преступлениях, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств и сбора доказательств.

Антон Голицын

Антон Голицын