Владимир Путин наградил четырех сотрудников миасского завода «Урал»
Президент России наградил четырех сотрудников миасского автозавода «Урал» за их трудовые достижения. Соответствующий указ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.
Ирина Егорушкина, начальник управления дирекции по финансам и экономике завода, получила орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также награду вручили Алексею Кобелеву, директору по экономике, и Ольге Яковлевой, начальнику управления по персоналу.
Валентина Перевалова, контролер станочных и слесарных работ на заводе, была удостоена почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» за вклад в развитие машиностроения.