ГИБДД предупредила о плохой погоде на федеральной автодороге Пермь—Екатеринбург

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях на федеральной автодороге Пермь—Екатеринбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На 188-м километре в Ачитском районе идет сильный снегопад. Инспекторы рекомендуют водителям соблюдать особую осторожность, снижать скорость до безопасного уровня и увеличивать дистанцию между автомобилями. Также советуют избегать резких маневров и торможений, а также включать ближний свет фар для лучшей видимости.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге, соблюдать правила и проявлять взаимовежливость.