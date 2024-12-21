Три человека погибли в ДТП под Туношной
Ранним утром 21 декабря в районе Туношны Ярославского района в результате дорожно-транспортного происшествия погибли, по предварительным данным, три человека. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.
ДТП в Ярославском районе
Фото: УМВД России по Ярославской области
Произошло столкновение трех автомобилей: Lada Largus и двух грузовиков «ГАЗель». Как видно на фото, Largus выехал далеко за пределы дороги, одна из «ГАЗелей» получила сильные повреждения.
Фото: УМВД России по Ярославской области
На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Детали инцидента уточняются.