Три человека погибли в ДТП под Туношной

Ранним утром 21 декабря в районе Туношны Ярославского района в результате дорожно-транспортного происшествия погибли, по предварительным данным, три человека. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в Ярославском районе

Фото: УМВД России по Ярославской области ДТП в Ярославском районе

Фото: УМВД России по Ярославской области

Произошло столкновение трех автомобилей: Lada Largus и двух грузовиков «ГАЗель». Как видно на фото, Largus выехал далеко за пределы дороги, одна из «ГАЗелей» получила сильные повреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Детали инцидента уточняются.

Антон Голицын