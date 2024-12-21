В Казани за сутки произошло 255 ДТП, в одном пострадал пешеход

В Казани в пятницу, 20 декабря, произошло 255 ДТП, одно из которых — с пострадавшим пешеходом. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

По данным ведомства, в одном из ДТП водитель сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора.

Кроме того, за минувшие сутки сотрудники ГИБДД задержали пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного водителя без прав. Также в отдел полиции были доставлены девять граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Ранее сообщалось, что на 840-м километре трассы М-7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП с участием трех грузовиков. По предварительным данным, водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость и врезался в «Газель», которую буксировал грузовик «ГАЗон NEXT». После столкновения «Газель» загорелась. В результате аварии 21-летний водитель «Газели» погиб на месте.

Анар Зейналов