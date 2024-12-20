В четверг, 19 декабря, на 840-м километре трассы М-7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане водитель «Газели» погиб в ДТП с возгоранием на трассе М-7

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Татарстане водитель «Газели» погиб в ДТП с возгоранием на трассе М-7

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость и врезался в «Газель», которую буксировал грузовик «ГАЗон NEXT». После столкновения «Газель» загорелась. В результате аварии 21-летний водитель «Газели» погиб на месте.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Анар Зейналов