В Татарстане водитель «Газели» погиб в ДТП с возгоранием на трассе М-7
В четверг, 19 декабря, на 840-м километре трассы М-7 «Волга» в Пестречинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием трех грузовиков. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.
В Татарстане водитель «Газели» погиб в ДТП с возгоранием на трассе М-7
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан
По предварительным данным, водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость и врезался в «Газель», которую буксировал грузовик «ГАЗон NEXT». После столкновения «Газель» загорелась. В результате аварии 21-летний водитель «Газели» погиб на месте.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.