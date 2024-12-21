Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге

Немецкой полиции пока неизвестно, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Магдебурге. Посольство выясняет информацию.

Фото: Axel Schmidt, Reuters

Фото: Axel Schmidt, Reuters

Диппредставительство сообщило в Telegram, что сейчас «устанавливаются конкретные обстоятельства произошедшего». Посольство России в Германии контактирует с немецкими правоохранительными органами и «уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан». Дипломаты уточнили ТАСС, что у полиции «по-прежнему никакой информации о пострадавших россиянах».

Автомобиль наехал в Магдебурге на толпу людей на рождественской ярмарке. По официальным данным, двое погибли, 68 ранены. Задержан гражданин Саудовской Аравии 1974 года рождения.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...