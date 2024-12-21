Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Магдебурге

Немецкой полиции пока неизвестно, есть ли россияне среди пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Магдебурге. Посольство выясняет информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Schmidt, Reuters Фото: Axel Schmidt, Reuters

Диппредставительство сообщило в Telegram, что сейчас «устанавливаются конкретные обстоятельства произошедшего». Посольство России в Германии контактирует с немецкими правоохранительными органами и «уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан». Дипломаты уточнили ТАСС, что у полиции «по-прежнему никакой информации о пострадавших россиянах».

Автомобиль наехал в Магдебурге на толпу людей на рождественской ярмарке. По официальным данным, двое погибли, 68 ранены. Задержан гражданин Саудовской Аравии 1974 года рождения.