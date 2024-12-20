Курс доллара. Прогноз на 23–27 декабря

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В перспективе 2025 года ожидаем сохранения тенденции к ослаблению рубля Курс рубля стабилизируется после волатильности, вызванной санкциями против банков, и, вероятно, останется в диапазоне 100–105 руб./$ на последней неделе 2024 года. Этому будет способствовать налоговый период и приток валюты от экспортеров в том числе. Однако в перспективе 2025 года мы ожидаем сохранения тенденции к ослаблению рубля из-за ограниченного роста экспорта, что связано с санкциями и ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка, высокой долей импорта и, как следствие, сохраняющегося дефицита валюты.

Денис Буйволов,

аналитик Рубль балансирует, получая поддержку от приближения налогового периода Прогноз на будущую неделю по биржевому курсу юаня — 13,7–14,2, по доллару — 100–104. Курс рубля практически не отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке. Влияние ключевой ставки на курс заметно снизилось после 2022 года, когда стратегии carry trade стали невозможны. Эффект жесткой ДКП имеет накопительный характер и проявляется в росте привлекательности рублевых сбережений и охлаждении кредитования, в том числе под импорт. Сейчас рубль балансирует, получая поддержку от приближения налогового периода и относительно стабильных нефтяных цен, но вместе с тем неся потери от пикового сезонного давления со стороны всплеска потребительских, корпоративных и бюджетных расходов.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Приближение налогового периода может поддержать рубль Рубль нейтрально отреагировал на неожиданное решение ЦБ РФ по сохранению размера ключевой ставки. Однако давления от глобального укрепления доллара после «ястребиных» итогов заседания ФРС США избежать не удалось. Приближение налогового периода может поддержать рубль во второй половине недели. В то же время желание захеджировать риски национальной валюты на период новогодних каникул может повысить спрос на валюту, особенно со стороны розничных инвесторов.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Допускаем усиление давления на курс рубля На внутреннем валютном рынке по-прежнему отмечался достаточный объем юаневой ликвидности, стоимость биржевого репо в юанях оставалась на комфортных уровнях. Кроме того, в конце недели были частично ослаблены санкции на Газпромбанк. Неожиданное решение ЦБ сохранить ключевую ставку без изменений в моменте не оказало существенного влияния на курс рубля. Если регулятор верно оценил жесткость денежно-кредитной политики и кредитование импорта после данного решения не ускорится (при сохранении стагнации экспорта), то мы не видим угроз для курса рубля в среднесрочной перспективе. На следующей неделе допускаем усиление давления на курс рубля на фоне увеличения профицита рублевой ликвидности, связанного с сезонным ростом бюджетных расходов. Поддержку рублю окажет приближение граничных сроков налоговых выплат (28 декабря).