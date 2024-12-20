В Салехарде приняли бездефицитный бюджет на 2025 год

В столице Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Салехарде утвердили бюджет на 2025 год без дефицита, сообщила начальник департамента финансов администрации города Елена Уфимцева. По ее словам, доходы бюджета в новом году вырастут на 6% по сравнению с 2024 годом и составят 15,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основная часть средств — около 45% — будет направлена на развитие образования. Планируется модернизация детских садов и школ, а также улучшение материальной базы учебных заведений. В частности, будут организованы капитальный ремонт детского сада «Снегурочка» и лицея, обновление прогулочных веранд в детском саду «Мамонтенок», а также благоустройство территории детского сада «Журавушка».

Для учителей в 2025 году сдадут два малосемейных общежития. Также будет продолжена практика выплат на возмещение аренды жилья для педагогов. Значительные средства будут направлены на обеспечение жильем молодых семей — финансирование в этом направлении увеличено на 70%. Приоритетом остается расселение аварийного фонда: около 500 семей переедут в новые квартиры.

В планах — строительство и реконструкция четырех автомобильных дорог, ремонт 39 участков улиц. В список капитального ремонта включены улицы Лесозаводская, Овражная, Мирюгина и другие по обращениям жителей. Также в Салехарде благоустроят пять дворов и три общественных пространства.

Напомним, в ноябре законодательное собрание Ямала приняло в первом и окончательном чтении бюджет региона на 2025 год с дефицитом в 42,3 млрд руб. Объем доходов в новом году прогнозируется в сумме 342,6 млрд руб.

Ирина Пичурина