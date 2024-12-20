Прокуратура начала проверку из-за отключения света и тепла в тюменских домах

Прокуратура Тюменской области организовала проверку из-за отключения электроэнергии и отопления в домах микрорайона Тарманы в Тюмени, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дома на улицах Газопромысловая и Академика Сахарова сейчас подключены к резервным источникам питания. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства об энергоснабжении.

Ранее портал 72.ru сообщал, что 10 многоквартирных домов ЖК «Просторный» на улице Газопромысловой, а также восемь многоквартирных домов и 12 таунхаусов на улице Академика Сахарова остались без отопления и электричества — их отключили 19 декабря. В ООО «Электроспецстрой» рассказали, что отключение электричества произошло из-за одновременного выхода из строя двух линий электроснабжения, энергетики ищут места повреждения в земле.

Напомним, в конце ноября несколько домов в Восточном районе Тюмени остались без отопления из-за прорыва трубы на ул. Монтажников, 11к2.

Ирина Пичурина