Canadian Center for Development of Democracy in Russia признали нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной в России канадскую неправительственную организацию Canadian Center for Development of Democracy in Russia. Ведомство утверждает, что представители организации «покровительствуют беглым нацистам» и взаимодействуют с экстремистскими и нежелательными организациями.

«Участники лоббируют поправки к канадскому законодательству об ужесточении антироссийских санкций, прилагают активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей "Бессмертного полка", в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах»,— заявляет Генпрокуратура.

Ранее канадская НПО сотрудничала со «Съездом народных депутатов» (признан в РФ нежелательным), созданным бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом). В их совместном заявлении они настаивали на введении против России новых санкций.

Также сегодня Минюст внес в список нежелательных организаций The Satanic Temple («Храм сатаны»). Генпрокуратура признала его нежелательным в начале декабря. Ведомство посчитало, что члены организации занимаются «продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей».

