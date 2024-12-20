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Бюджет Сириуса увеличится почти на 6 млрд рублей в 2025 году

Совет федеральной территории Сириус принял бюджет на 2025 год. Его доходы составят 18 млрд руб., что на 5,7 млрд больше, чем в текущем году. Расходы запланированы в объеме 16,8 млрд руб., их рост составил 5,4 млрд.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе федеральной территории, значительная часть бюджета будет предусмотрена на инфраструктурное развитие и поддержку научно-технологических проектов. Собеседник «Ъ-Сочи» подчеркнул, что речь идет, в том числе о строительстве концертного комплекса и научно-технологического кампуса для студентов и преподавателей.

Итоги бюджетного планирования подвели на итоговом заседании Совета Сириуса. Оно прошло в преддверии дня федеральной территории под председательством Елены Шмелевой.

Также в пресс-службе администрации Сириуса «Ъ-Сочи» рассказали, что власти федеральной территории приняли решение выплачивать детям-сиротам, которые обучаются в образовательных организациях «Сириуса», по 300 тыс. руб.

Мера поддержки была введена в 2022 году и два года подряд пролонгировалась отдельными решениями Совета федеральной территории. Внесение ее в Социальный кодекс позволит сделать материальную помощь ежегодной. На сегодняшний день это самая высокая денежная выплата детям-сиротам в России.

Документ приняли на итоговом заседании 2024 года. Помимо этого, Совет увеличил выплату для детей – с 10 до 15 тыс. руб. Ее ежемесячно получают родители, чьи дети не посещают детский сад.

Александра Каверина

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