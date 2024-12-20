В Керченском проливе судно с моряками из Сирии подало сигнал бедствия

Экипаж судна Gam Express подал сигнал бедствия в Керченском проливе. На борту, который ходит под флагом Гвинеи-Бисау, находятся 16 моряков: 15 из них граждане Сирии, а 1 — гражданин Египта. Судно находится недалеко от порта Кавказ, сообщает ТАСС со ссылкой на Российский профессиональный союз моряков.

Судно подало сигнал SOS. Экипаж надеется зайти в ближайший порт. В союзе моряков характеризовали ситуацию как сложную. «Продуктов нет, воды питьевой тоже, а в последний раз зарплату работодатель выплачивал в августе»,— рассказали агентству в организации.

Gam Express создано японской компанией Shin Kurushima в 1982 году. Судно перевозит генеральный груз, то есть тот, который перевозится в упакованном состоянии: в бочках, ящиках или контейнерах. По данным сервиса Vessel Finder, Gam Express до 2023 года носил название Agm Express, еще раньше — Hajeh Amira и ходил под флагом Того.