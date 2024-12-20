В Липецке за два года расторгли контракты с семью частными перевозчиками

Контракты с семью частными перевозчиками расторгла липецкая мэрия за последние два года. Об этом рассказал мэр города Роман Ченцов в прямом эфире, который прошел сегодня, 20 декабря. Он отметил, что «задержки и срывы рейсов недопустимы».

Господин Ченцов добавил, что задержки рейсов являются серьезной проблемой, но Липецк — «единственный регион Центрального федерального округа, где сохранили бесплатные садоводческие маршруты». Впрочем, граждане продолжают критиковать в соцсетях сокращение их частоты с семи дней в неделю до пяти.

«Выход на маршрут муниципальных переводчиков достигает 98%. Что касается частников, мы проводим регулярно беседы, встречи, расторгаем контракты с теми, кто регулярно нарушает правила. В августе мы расторгли контракт с перевозчиком на маршруте №378, на моем контроле №24. Встречались с перевозчиком, сделали предупреждение. Надеемся, что смогут исправить ситуацию по данному маршруту. Особое внимание уделяем чистоте транспорта — автобусы на линию должны выходить чистыми, несмотря на то, какая погода на улице. За два года было заменено семь перевозчиков»,— рассказал градоначальник.

Согласно данным госзакупок, на №378 маршруте работало АО «Народное предприятие "АТП ВОА"», затем на его место пришла ИП Елена Орлова. На маршруте №24 работает ИП Виталий Игнатов.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что с мая по октябрь 2024 года мэрия Липецка разыграла 71 аукцион на пассажирские перевозки на общую сумму около 450 млн руб. Большинство из опубликованных лотов продлевали действие уже имевшихся контрактов у государственных и частных перевозчиков на обслуживаемые ими маршруты. Более половины из них традиционно достались МУПам — на 277 млн руб., право на остальные маршруты выиграли другие участники рынка.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова