Празднование Нового года на Советской площади в Ярославле состоится

В Ярославле состоится празднование Нового года на Советской площади. Об этом сообщили в правительстве области. Ранее в мэрии заявляли, что мероприятий в ночь с 31 декабря на 1 января на главной площади не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

На сайте новыйгод76.рф сообщается, что на Советской площади 1 января с 1:00 до 3:00 пройдет праздничная программа «Царица ночь». Запланирована встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, выступление популярных кавер-групп, конкурсы и дискотека.

Для Ярославля также закупили экран для трансляции новогоднего обращения президента. Кроме того, в ярославских городах Золотого кольца, в том числе в его столице, будет продлена работа катков. Ночью будут ходить и 13 дополнительных автобусных маршрутов с индексом 0.

Алла Чижова