В Ярославле отменили новогодний праздник на центральной площади

В Ярославле в новогоднюю ночь не будет праздничных мероприятий на Советской площади. Об этом сообщила начальник управления культуры мэрии города Ольга Каюрова на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

На новогодние каникулы запланировано более 500 мероприятий, в том числе представления в учреждениях культуры. Планируются события и на Советской площади: игровые и концертные программы. Однако в новогоднюю ночь празднования там не будет.

«Сейчас очень серьезные требования предъявляются к проведению мероприятий на открытых площадках. Пока рассматриваем четыре площадки в новогоднюю ночь: парк Юбилейный, парк Победы, площадь перед Дворцом культуры "Нефтяник" и сквер на проспекте Машиностроителей. Это те, что соответствуют требованиям безопасности. На Советской площади в саму новогоднюю ночь мероприятий не планируется»,— сообщила госпожа Каюрова.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», власти Ярославля закупают экран для трансляции новогоднего обращения президента. Установить его планируют на Советской площади.

Алла Чижова