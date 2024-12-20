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Межрайонная ИФНС №5 по Татарстану переместится на новый адрес

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №5 по Республике Татарстан с 9 января 2025 года начнет работу по новому адресу. Об этом сообщает пресс-служба ФНС Татарстана.

ИФНС №5 по Татарстану расположится по адресу: г. Казань, ул. Бондаренко, д. 3 (2 этаж).

Доступ к инспекции будет возможен с помощью общественного транспорта. К остановке «ул. Короленко» можно добраться на автобусах № 46, 28, 28а и 60. Также до остановки «Солнышко» ходят автобусы № 10а, 18, 35, 40, 45, 46 и 62.

Сейчас ИФНС №5 по Татарстану обслуживает жителей Ново-Савиновского района Казани, а также Арского и Атнинского районов Республики Татарстан.

Влас Северин

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