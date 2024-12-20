В Сочи начали работать елочные базары, которые предложат жителям и гостям города широкий выбор натуральных хвойных деревьев и еловых веток для новогоднего украшения домов. Базары будут работать как минимум до 31 декабря. Планируется, что елки будут продавать на этих точках до 5 января, однако точная дата будет зависеть от спроса, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вся новогодняя продукция имеет сертификаты соответствия и сопроводительную документацию. Всего в этом году на территории курорта организовали 22 торговых места, распределенных по всем внутригородским районам.

В Центральном районе базары работают на улице Донской в районе остановки «Юбилейная» и возле ТРЦ «Моремолл» на улице Новой Зари. В Лазаревском районе хвойную продукцию можно найти на улице Победы, в Адлерском районе базары открыты на улицах Ленина и Демократической. В Хостинском районе елки продаются на Транспортной улице, недалеко от гипермаркета «Магнит». Базары работают с 8:00 до 20:00.

В Сочи также открылись новогодние ярмарки, которые ежедневно работают с 8:00 до 20:00 до 30 января 2025 года. Праздничные торговые зоны расположены в Лазаревском районе на улице Победы у дома №28, в Центральном районе на улице Навагинской рядом с площадью Флага, а также в Адлерском районе на улице Ленина у дома №1.

Посетители ярмарок смогут приобрести продукцию местных производителей, новогодние украшения, сувениры и изделия ручной работы. Для гостей подготовили горячие напитки, свежую выпечку и блины. Оформление прилегающих территорий выполнено в стиле городской концепции новогоднего декора.

«Ъ-Сочи» писал, что почти половина жителей Сочи потратят больше 20 тыс. руб. на новогодний стол. Сочинцы от 18 до 24 лет чаще выбирают несемейный формат: 56% планируют встретить Новый год с коллегами, друзьями или в одиночестве.

Мария Удовик