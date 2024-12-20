Суд взыскал с тамбовского муниципалитета и местной компании 4,9 млн за вред почвам

Арбитражный суд Тамбовской области решил солидарно взыскать с администрации Мичуринского округа и местного ООО «Исток» в пользу Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора (ЦЧР) 4,9 млн руб. за вред, причиненный почвам. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В 2020 году ЦЧР провел административное расследование с целью проверки доводов, приведенных в письме газеты «Мичуринская мысль», о регулярном сливе сточной воды с очистных сооружений на рельеф местности в районе села Заворонежское Мичуринского округа.

Между администрацией муниципалитета и «Истоком», по данным управления, на тот момент были заключены договоры поручения на техобслуживание оборудования, находящегося в муниципальной собственности. Кроме того, между ними было заключено концессионное соглашение в отношении инфраструктуры системы водоотведения села Заворонежское, согласно которому расходы на содержание объекта ответчики несут повсеместно.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Исток» было зарегистрировано в Тамбовской области в 2013 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — забор, очистка и распределение воды. Директором является Денис Назаров, учредителем — Юрий Графов. В 2023 году выручка компании составила 35,4 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб.

Анастасия Колпачева