«Тюменьгортранс» опубликовал режим работы общественного транспорта в праздники

В «Тюменьгортрансе» рассказали, как будет работать общественный транспорт в праздничные дни. Информация размещена на сайте администрации Тюмени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рабочую субботу, 28 декабря, транспорт будет ходить по графику будних дней, 30 и 31 декабря – как в воскресные дни. С 1 по 3 января городской транспорт запустят по графикам воскресных дней с увеличением интервала движения и сохранением утренних и вечерних рейсов. С 4 по 8 января общественный транспорт будет ходить по графику воскресных дней.

Напомним, с 1 января в Тюмени вырастет стоимость проезда на автобусе. Стоимость разовой поездки в черте города составит 32 рубля за наличный расчет и 31 рубль — за безналичный.

Анна Капустина