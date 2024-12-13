В Тюмени с 1 января вырастет стоимость проезда на автобусе

С нового года в Тюмени вырастут тарифы на перевозку пассажиров общественным транспортом, сообщили в администрации города.Новые цены будут действовать с 1 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Стоимость разовой поездки в черте города составит 32 рубля за наличный расчет и 31 рубль — за безналичный. За пределами Тюмени поездка в рамках одной тарифной будет стоить 9 руб.

Льготы для пассажиров сохранятся: пенсионеры, региональные и федеральные льготники (28 категорий) смогут ездить бесплатно, студенты — со скидкой в 50%, а школьники — в 80%.

«Конечно, такое повышение не отражает экономическую ситуацию, что складывается на рынке перевозок: произошел значительный рост себестоимости услуг общественного транспорта»,– сказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Денис Квитко.

Напомним, сейчас стоимость проезда составляет 30 руб. Ранее в администрации уточняли, что стоимость проезда влияет на низкую зарплату водителей и приводит к оттоку кадров.

Анна Капустина