Липецкий «Монолит» избежал банкротства из-за долга в 2,1 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области прекратил производство по иску ООО «Новитэн» о признании банкротом ООО «УК Монолит» из-за долга по оплате электроэнергии на сумму 2,1 млн руб. Такое решение было принято в связи с тем, что другая управляющая компания — ООО «Славград» — в полном объеме удовлетворила требования кредитора. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан в апреле 2023-го года. В январе 2024 года арбитражный суд ввел в отношении должника процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев. В сентябре «Славград» подал заявление о желании погасить долг «Монолита».

По данным Rusprofile.ru, ООО «УК Монолит» было зарегистрировано в Липецке в 2012 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — управление недвижимым имуществом за вознаграждение. Управляющая организация — ООО «Умный дом», учредитель — Алексей Мясоедов. В 2023 году предприятие показало нулевую выручку и чистый убыток в размере двух млн руб.

ООО «Умный дом» также управляет компанией «Славград», учредителем которой является Евгений Томилин. Предприятие с аналогичным видом деятельности зарегистрировано в Липецке в 2018 году. В 2023 году выручка составила 17 млн руб., а чистая прибыль — 1,2 млн руб.

Весной 2023 года «Новитэн» обратился в арбитражный суд Липецкой области с заявлениями о банкротстве еще ряда местных УК. В конце октября 2024 года процедура конкурсного производства была введена в отношении ООО «Мой город 48», истец требует взыскать с ответчика 3,1 млн руб. Аналогичное решение суд принял в отношении ООО «УК "Проф-эксперт48"» — эта компания была признана банкротом по иску в 1,4 млн руб. «Строй Сервис-Э», «Новый город», «Манеж-Л» и ГУК «Октябрьская» по разным причинам отбились от банкротства. По иску «Новитэна» банкротом признано ООО «Порядок».

Анастасия Колпачева