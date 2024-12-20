Бастрыкин попросил доложить о загоревшемся автобусе Дегтярск – Екатеринбург
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возгорания рейсового автобуса в Свердловской области, сообщили в региональном СУ СК.
В среду, 18 декабря, автобус, следовавший из Дегтярска в Екатеринбург, загорелся в поселке Горный Щит. Возгорание началось в моторном отсеке. Пассажиров быстро эвакуировали, никто не пострадал.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку и доложить о результатах. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Напомним, очевидцы сообщали, что автобус загорелся на выезде из поселка, пожар пытались потушить своими силами дальнобойщики с огнетушителями. Возгорание на площади 6 кв. м удалось потушить сотрудникам МЧС.