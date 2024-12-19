В пригороде Екатеринбурга загорелся рейсовый автобус

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту из Дегтярска (Свердловская область), передает портал Е1. Как рассказал очевидец, возгорание произошло на ходу на выезде из поселка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Свидетели пожара сообщили, что огонь распространялся не из салона, а сбоку машины — попытку потушить пожар своими силами предприняли дальнобойщики с огнетушителями. По данным МЧС Свердловской области, в автобусе загорелся моторный отсек, возгорание на площади 6 кв. м потушили 10 пожарных и две единицы техники.

Пострадавших в пожаре не было — пассажиры вышли из салона и пошли пешком.

В начале недели на 24 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области загорелся микроавтобус, пожар был потушен автоинспекторами с помощью снега, пострадавшие отсутствуют.

Ирина Пичурина