В пригороде Екатеринбурга загорелся рейсовый автобус
В поселке Горный Щит под Екатеринбургом загорелся рейсовый автобус, следовавший по маршруту из Дегтярска (Свердловская область), передает портал Е1. Как рассказал очевидец, возгорание произошло на ходу на выезде из поселка.
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
Свидетели пожара сообщили, что огонь распространялся не из салона, а сбоку машины — попытку потушить пожар своими силами предприняли дальнобойщики с огнетушителями. По данным МЧС Свердловской области, в автобусе загорелся моторный отсек, возгорание на площади 6 кв. м потушили 10 пожарных и две единицы техники.
Пострадавших в пожаре не было — пассажиры вышли из салона и пошли пешком.
В начале недели на 24 км трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области загорелся микроавтобус, пожар был потушен автоинспекторами с помощью снега, пострадавшие отсутствуют.