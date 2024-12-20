Депутат Государственной думы Айрат Фаррахов назвал решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% «вектором» по снижению инфляции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айрат Фаррахов назвал решение ЦБ сохранить ставку «вектором» по снижению инфляции

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Айрат Фаррахов назвал решение ЦБ сохранить ставку «вектором» по снижению инфляции

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Решение Банка России было несколько неожиданным. Считаю это хорошим сигналом, "вектором" по снижению инфляции на фоне ранее принятых мер»,— написал депутат.

Сегодня Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых, несмотря на ожидания повышения. Регулятор отметил, что ужесточение денежно-кредитных условий уже формирует предпосылки для снижения инфляции к целевому уровню. Индекс Мосбиржи на фоне решения прибавил 5,17%, достигнув 2541,63 пункта. По оценке ЦБ, годовая инфляция на 16 декабря составила 9,5%. Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 14 февраля 2025 года.

Анар Зейналов